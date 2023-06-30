Eski Sevgilisini Bıçaklayan Sanığa 25 Yıl Hapis İstemi

ZONGULDAK'ta, eski sevgilisi E.T.K.'nin (20) çıplak fotoğraflarını anne, dayı, dede ve anneannesine gönderip, daha sonra genç kızı kasıklarından ve çeşitli yerlerinden bıçaklayarak yaralayan Batuhan Nasuhoğlu'nun (21) 'Kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Özel hayatın gizliliğini ifşa suretiyle ihlal etme' suçlarından 25 yıla kadar hapsi istendi. Tutuklu sanık Batuhan Nasuhoğlu, "Benim okulum, askerliğim var. Ailem zor durumda tahliyemi talep ediyorum" dedi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Olay, 2022 yılının Temmuz ayında meydana geldi. Sevgili olan E.T.K. ile Batuhan Nasuhoğlu ayrıldı. İddiaya göre ayrılığı kaldıramayan Nasuhoğlu, eski sevgilisinin anne, dayı, dede ve anneannesine, E.T.K.'nin çıplak fotoğraflarını göndererek, tehdit mesajları yazdı. Nasuhoğlu, mesajlarda artık gözünün döndüğünü ve aldatıldığını iddia etti. Daha sonra şehirden gideceği için E.T.K. ile son kez görüşmeyi talep eden Nasuhoğlu, Çaycuma ilçesinde buluştuktan sonra eski sevgilisiyle barışmak istedi. E.T.K., barışmak istemeyince Batuhan Nasuhoğlu, sırt çantasından çıkardığı bıçak ile genç kıza arkasından koşarak saldırdı. Bıçağı önce E.T.K.'nin boynuna dayayıp ardından bedenine darbeler savuran Nasuhoğlu, genç kızın çığlıklarını duyan çevredekilerin müdahale etmesiyle koşarak uzaklaştı.