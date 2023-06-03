Eski sevgilisini 12 kez bıçaklayan şüpheli tutuklandı

ESKİŞEHİR'de spor eğitmeni olan eski sevgilisi Gamze Cesur'u (34) 12 kez bıçaklayıp ağır yaralayan Fatih Durmaz (42), 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklandı. Hastanede ifadesi alınan Gamze Cesur, " Fatih Durmaz'a karşı geçen nisan ayında tedbir ve uzaklaştırma kararı aldım. Olay akşamı arkadaşım ile birlikte gezmek için dolaşırken Durmaz'ın üzerime koşarak geldiğini gördüm. Beni tutarak yere yatırdı. O esnada Fatih'in elinde bıçak vardı. Fatih bu bıçağın kesici kısmıyla benim önce kafama vurdu. Sonra yine bıçağı sol omzuma sapladı. Vücudumun değişik yerlerine defalarca vurdu" dedi.

Kentte spor salonu olan eğitmen Gamze Cesur, önceki akşam kız arkadaşı Ayşe S. birlikte gezmek için Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi Sağın sokağa gitti. Gamze Cesur'u takip ettiği öne sürülen 3 ay önce ayrıldığı eski sevgilisi Fatih Durmaz, kadını sokakta görünce bıçakla saldırdı. Gamze Cesur vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığılırken, Durmaz ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Gamze Cesur, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Gamze Cesur'un kolları, başı ve karnında 12 bıçak yarası olduğu tespit edildi. Geceyi yoğun bakım ünitesinde geçiren Cesur, servise alındı.

Gamze Cesur'un Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.