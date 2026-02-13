Haberler

Okul çıkışı, eski sevgilisi tarafından sırtından vurulan öğretmen yaralandı

Güncelleme:
Bursa'da modern dans öğretmeni Gizem N., okuldan çıkarken eski sevgilisi tarafından sırtından vuruldu. Polis, kaçan şüpheli için çalışma başlattı.

BURSA'da öğretmen Gizem N. (29), okuldan çıkıp otomobiline bindiği sırada eski sevgilisi G.G. tarafından tabancayla sırtından vuruldu. Gizem N. yaralanırken, polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Nilüfer ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Side Caddesi'nde meydana geldi. Özel bir okulda modern dans öğretmenliği yapan Gizem N., okuldan çıkıp otomobiline bindiği sırada kendisini takip eden eski sevgilisi G.G. tarafından sırtından tabancayla vuruldu. Gizem N., kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğretmen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

-Haber-Kamera: Hüseyin SEZGİN/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
