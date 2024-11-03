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Eski Sevgilisi Tarafından Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti

Eski Sevgilisi Tarafından Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti
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Adana'da barışma teklifini reddeden Fahriye Asena Eskikanbur, eski sevgilisi M.K.D. tarafından çalıştığı pastanede tabancayla vurularak öldürüldü. M.K.D. intihara kalkıştı ve ağır yaralandı.

ADANA'da M.K.D. (29), barışma teklifini reddeden eski sevgilisi Fahriye Asena Eskikanbur'u (25) çalıştığı pastanede tabancayla başından vurarak öldürüp, intihara kalkıştı. Ağır yaralanan M.K.D., hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 08.00 sıralarında Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi Toros Caddesi'ndeki bir pastanede meydana geldi. M.K.D., kendisinden bir süre önce ayrılan eski sevgilisi Fahriye Asena Eskikanbur ile barışmak için çalıştığı iş yerine gitti. Eskikanbur, M.K.D.'nin barışma teklifini reddetti. Bunun üzerine M.K.D., belindeki tabancayı çıkarıp, Fahriye Asena Eskikanbur'u tehdit etti. Eskikanbur, çığlık atarak pastanenin bahçesine koştu. Peşinden giden M.K.D., Eskikanbur'u başından tabancayla vurdu. Fahriye Asena Eskikanbur kanlar içinde yere yığılırken, M.K.D., bu kez tabancanın namlusunu kendi başına doğrultup tetiği çekti.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Eskikanbur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan M.K.D., ilk müdahalesinin ardından ambulansla yakındaki bir özel hastaneye götürüldü. Yapılan incelemenin ardından Fahriye Asena Eskikanbur'un cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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