Eski Sevgilisi Merve Ongun'u Sokak Ortasında Darbeden Kaan Bulut Tutuklandı

Eski Sevgilisi Merve Ongun'u Sokak Ortasında Darbeden Kaan Bulut Tutuklandı
Güncelleme:
Ankara'da eski sevgilisi Merve Ongun'u darbeden Kaan Bulut, genç kızın telefonunu gasp ettikten sonra saldırıda bulundu. Merve'nin hayati tehlikesi sürerken, şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı. Merve'nin annesi, olayla ilgili yeniden şikayette bulundu.

ANKARA'da eski sevgilisi Merve Ongun'u (25), sokak ortasında darbeden Kaan Bulut'un (27), öncesinde genç kızın telefonuna el koyduğu ortaya çıktı. Kaan Bulut'un, ağır yaralı haldeki Merve'nin başında sigara içerken görüntüsü de ortaya çıktı. Anne Münevver Ongun şüpheli hakkında gasp iddiasıyla yeniden şikayette bulundu.

Merve Ongun, 10 Ekim günü akşam evine giderken 1 hafta önce ayrıldığı Kaan Bulut ile karşılaştı. Çıkan tartışmada Kaan Bulut, Merve'yi darbetti. Yumruk ve tekme darbeleriyle ağır yaralanan Merve Ongun, sağlık ekibinin ilk müdahalesinden sonra Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Merve Ongun'un, hayati tehlikesi sürüyor. 112 Acil Servis'i arayıp, 'Motosiklet kazası yaptık' diyerek, ihbarda bulunan ve daha sonra güvenlik kamerası görüntüleri ile görgü tanıklarının ifadeleriyle Merve'ye şiddet uyguladığı ortaya çıkan Kaan Bulut, gözaltına alınıp, tutuklandı.

YENİ GÖRÜNTÜLER

Olaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Kaan Bulut'un, Merve'nin telefonunu elinden alıp, uzaklaştığı, genç kızın bunun üzerine motosikleti devirdiği görüldü. Şüphelinin de geri dönüp Merve'ye saldırdığı anlar görüntüde yer aldı. Ayrıca şüphelinin, çevredekilerin de müdahalesiyle banka yatırılan Merve ağır yaralı halde ambulans beklerken, başında sigara içtiği görüntü de ortaya çıktı. Görüntüde şüphelinin, cep telefonu kamerasıyla bu anları kaydeden kişiye tepki gösterdiği de görüldü. Öte yandan Merve Ongun'un, Kaan Bulut ile karşılaşmadan dakikalar önce yakındaki dönerciden ekmek arası döner alırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü de ortaya çıktı.

'KIZIMIN TELEFONUNU GASBEDİYOR'

Merve Ongun'un annesi Münevver Ongun, yeni görüntüler eşliğinde polis merkezine giderek, şikayette bulundu. DHA'ya konuşan Münevver Ongun, "Benim çocuğum geliyor. Bu cani motosikletle onun önünü kesiyor ve kızımın telefonunu gasbediyor. O da vermemek için direniyor. Benim kızım telefonunu almasın diye motorunu itekliyor. Sonra geri dönüyor bu cani. Ondan sonra 2 kere yumruk atıyor. O yetmiyormuş gibi kafasını 2 kere öldüresiye yere vuruyor. Bu anların videoları var. Bu caniden şikayetçi olduk. Benim kızım bu cani yüzünden yaşam mücadelesi veriyor. Benim kızım bunları hak etmedi, yaşamayı hak etti. Adalete güveniyorum. Onun cezasını alacağına inanıyorum. Kızımı dövdükten sonra bir de benim kızım yerde ölümle savaşırken utanmadan karşısında sigara içiyor ve görgü tanıkları 'Annesini arayalım' diyor. 'Ne arayacaksın' diyerek izin vermiyor. Böyle bir canilik olabilir mi" ifadelerini kullandı.

