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Eski sevgilisi, balkonda av tüfeğiyle öldürdü (2) TUTUKLANDI

Eski sevgilisi, balkonda av tüfeğiyle öldürdü (2) TUTUKLANDI

Güncel Haberler

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, evinin balkonunda Hasret Çakır'ı (41) av tüfeğiyle öldüren ve kaçtığı Bodrum'da yakalanan Murat Bozkurt (48) jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANDI

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, evinin balkonunda Hasret Çakır'ı (41) av tüfeğiyle öldüren ve kaçtığı Bodrum'da yakalanan Murat Bozkurt (48) jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cavit AKGÜN/ MUĞLA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel

Murat Bozkurt Köyceğiz Bodrum Muğla Güncel Haberler

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