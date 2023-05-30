Eski sevgilisi, balkonda av tüfeğiyle öldürdü (2) TUTUKLANDI
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, evinin balkonunda Hasret Çakır'ı (41) av tüfeğiyle öldüren ve kaçtığı Bodrum'da yakalanan Murat Bozkurt (48) jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, evinin balkonunda Hasret Çakır'ı (41) av tüfeğiyle öldüren ve kaçtığı Bodrum'da yakalanan Murat Bozkurt (48) jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Cavit AKGÜN/ MUĞLA, -
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel