Eski kız arkadaşının evine uyuşturucu saklayıp, ihbarda bulundu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde eski kız arkadaşının evine uyuşturucu saklayan ve ihbar eden şüpheli, polis tarafından yakalandı. Operasyonda 1 kilo 398 gram esrar ele geçirildi.

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde eski kız arkadaşının evine poşetle uyuşturucu saklayıp, ihbarda bulunan şüpheli, polisin titiz çalışması ile yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar sonrası Ö.T. (45) isimli kadının Çarşamba ilçesindeki evine operasyon düzenlendi. Adresteki aramalarda 1 kilo 398,33 gram esrar ile 1 hassas terazi ele geçirildi. Olaya ilişkin Ö.T. hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturma derinleştirilirken; polis, Ö.T.'nin evinin çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ö.T.'nin eski erkek arkadaşı H.K.'nin (45) poşetle gezdiği ve uyuşturucuyu eve bırakıp kaçtığı, daha sonra da ihbarda bulunduğu tespit edildi. Olaya ilişkin H.K., 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' ve 'İftira' suçlarından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

