Samsun'da eski kız arkadaşının evine uyuşturucu bırakan zanlı tutuklandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde eski kız arkadaşının evine uyuşturucu bırakan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ihbar üzerine Çarşamba ilçesinde bir eve operasyon düzenlendi.

Ekipler, evin müştemilatında yaptıkları aramada 1 kilo 398,93 gram esrar ile hassas terazi ele geçirdi.

İkamet sahibi Ö.T. (45) isimli kadını gözaltına alan ekipler, kadının uyuşturucu konusunda bilgisi olmadığını söylemesi üzerine teknik çalışma yürüttü.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kadının eski erkek arkadaşı H.K'nin (45) gece saatlerinde elinde siyah bir poşetle kadının ikametinin müştemilatına girip çıktığını, ardından evde uyuşturucu olduğu yönünde ihbarda bulunduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan H.K, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "iftira" suçlarından tutuklandı.

Ö.T. ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.