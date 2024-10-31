Üye Girişi
Haberler

Eski Sevgili Çatışması: Adem İ. Emrah O.'yu Vurdu

Eski Sevgili Çatışması: Adem İ. Emrah O.'yu Vurdu
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih'te Adem İ., eski sevgilisi A.K.'nin yeni erkek arkadaşı Emrah O.'yu sokakta silahla yaraladı. Emrah O. hastaneye kaldırıldı, Adem İ. ise polis tarafından gözaltına alındı.

FATİH'te Adem İ., eski sevgilisi A.K'nin erkek arkadaşı Emrah O.'yu silahla yaraladı. Yaralanan Emrah O. kanlar içerisinde yere yığılırken, Adem İ. olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Fatih Aksaray'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Adem İ. ile A.K. isimli kadın bir süre gönül ilişkisi yaşadı. Adem İ. ile A.K. bir süre sonra ayrıldı. A.K. aradan geçen zamanın ardından Emrah O. ile ilişki yaşamaya başladı. Durumu hazmedemeyen eski sevgili Adem İ. sokakta gördüğü Emrah O.'ya belinden çıkardığı silahla art arda ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Emrah O. kanlar içerisinde yere yığıldı. Şüpheli Adem İ. kaçmaya çalıştığı sırada, olay yerinde bulunan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri tarafından yakalandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Emrah O.'yu ambulansla hastaneye kaldırırken, Adem İ. ise polis merkezine götürüldü. Adem İ.'nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Görgü tanıklarından çevrede esnaflık yapan Muhammet Emin Tekin, "İlk başta bir tartışma sesi duyduk ardından da 3 el silah sesi geldi. Biz de korkudan dışarı çıkamadık. Sadece silah sesini duyduk. Polisler de zaten suçluyu hemen yakalamış. Olayı tam göremedik" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Politika Güvenlik 3-sayfa Güncel Emrah Suç

Ahmet Özer'in gözaltına alındığı anın görüntüleri ortaya çıktı

Ahmet Özer'in gözaltına alındığı an

 Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy'un ilk hamlesi

Kayyum Can Aksoy hızlı başladı! İşte koltuğa oturur oturmaz verdiği ilk talimat

 Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak Ahmet Özer sözleri: Tapeleri görene kadar bekleyin

Bildiği bir şey olmalı! Özdağ'dan çok konuşulacak Ahmet Özer sözleri
Çalışma süreleri kısalıyor mu? Bakan Işıkhan tartışmalara son noktayı koydu

Çalışma saatleri kısalacak diye beklerken Bakan Işıkhan bambaşka bir çıkış yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
EKİM AYI ENFLASYONU ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE-TÜFE enflasyon beklentisi ne? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 31 Ekim Roblox ile ilgili son gelişmeler... KASIM ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? E-devlet sorgulama ekranı! Sınıflandırma sonucu nasıl öğrenilir? Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? 31 Ekim Discord erişim engeli kalkacak mı? 1 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! RAMAZAN NE ZAMAN? 2025 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman? CAN AKSOY KİMDİR? İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kaç yaşında ve görev yerleri neresi? HAC KURA SONUÇLARI SORGULAMA: Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura sorgulama ekranı! 31 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Az önce deprem mi oldu? 31 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Bursaspor-Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta? Bursaspor-Turgutluspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.