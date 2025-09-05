Eski Savunma Bakanları Avrupa Güvenliği İçin İşbirliğini Vurguladı

Yunanistan, Fransa ve İngiltere eski savunma bakanları Avrupa güvenlik politikalarında işbirliğinin önemine dikkati çekti.

Yunanistan'ın Selanik kentinde bu yıl 5'incisi düzenlenen Selanik Metropolitan Zirvesi'ne katılan eski Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, eski İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve eski Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos, yeni dünya koşullarında Avrupa güvenliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Eski İngiltere Savunma Bakanı Wallace, Ukrayna'da savaşın başlamasının ardından yeni savaş biçimlerinin gündeme geldiğini belirterek "Yeni savaş biçimlerine adapte olabilirsek ve bunu yapabilecek cesarete sahip olursak, savunma sanayimizin birçok temel unsurunu değiştirebilir ve vatandaşlarımıza teknolojide birlikte ilerleme ve işbirliği fırsatı verebiliriz." dedi.

Wallace, yeni savaş biçimlerine yönelik sanayiye vurgu yaparak, "İşbirliği yapmamız gerekir. Hem açık hem de gizli datalarımızı birleştirip paylaşmalıyız. Eğer savaş alanında başka hiçbir birim ile iletişim kuramayacak kadar ayrıcalıklı bir platforma yatırım yaparsanız, bu boşuna olur." diye konuştu.

Eurofighter Typhoon savaş uçağının İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya'yı da içeren bir konsorsiyum tarafından üretildiğine işaret eden Wallace, "Fırsatlar var ve biz bunu hepimizin paylaştığı değerlerimizi korumak için yaptığımızı hatırlamalıyız." ifadesini kullandı.

Eski Yunanistan Savunma Bakanı Panayotopulos da savunma ve güvenliğe ilişkin dünyadaki son gelişmelere dikkati çektiği konuşmasında dünyada süper güç olma yarışının hız kazandığını belirtti.

ABD'nin, yeni güvenlik anlayışına da atıfta bulunan Panayotopulos, "Avrupa kendi başının çaresine bakmak zorunda. Bu da Avrupalı liderlerin omuzlarına binen devasa bir yük." dedi.

Panayotopulos, Avrupa Birliği'nin, Avrupa'nın yeniden silahlanması (ReARM Europe) ve Avrupa için Güvenlik Eylemi (SAFE) gibi savunma alanına yönelik ürettiği projelerin önemli olduğunu dile getirerek, "Daha fazlasına ihtiyaç var. Eğer Avrupa'nın stratejik özerkliğini güçlendirme ve yeni güvenlik mimarisini şekillendirme amacına ulaşmak istiyorsak, Avrupalı liderler birlikte çalışma siyasi iradesini ortaya koymalı." diye konuştu.

Eski Fransa Savunma Bakanı Parly ise "Avrupa ülkeleri kendi kendilerini korumak, işbirliği yapmak, birlikte teçhizat üretmek ve dünyanın geri kalanına olan bağımlılıklarını azaltmak için gitgide daha da istekli oluyor." ifadesini kullandı.

NATO'nun hala vazgeçilmez olduğuna ilişkin inancını da dile getiren Parly, Filistin'e ilişkin şunları kaydetti:

"Fransa'nın, Filistin devletini tanıma kararı güçlü ve etik bir eylemdir. Bunu tamamen destekliyorum. Beni yanlış anlamayın, bu hemen savaşı sona erdirmez ancak yan yana barış içinde yaşayan iki devletli çözüme giden yolu açabilir."