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Eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür'ün Cenazesi Ordu'da Toprağa Verildi

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Ankara'da hayatını kaybeden eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür'ün cenazesi, memleketi Ordu'da defnedildi. Cenaze törenine siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür'ün cenazesi, memleketi Ordu'da toprağa verildi.

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden Yürür için Ünye ilçesindeki Büyük Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

Yürür'ün eşi Fatma, oğlu Ali Yürür ve kızı Rana Atasoy ile torunları, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Törene, AK Parti Ordu Milletvekilleri İbrahim Ufuk Kaynak ve Mustafa Hamarat, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Yürür'ün cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Şeyh Yunus Emre Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sinop'ta 1944'te doğan Şükrü Yürür, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu.

17, 18, 19, 20 ve 21. Dönem Anavatan Partisi Ordu Milletvekili olarak Meclis'te bulunan Yürür, 46. ve 47. hükümetlerde Sanayi ve Ticaret Bakanı olarak görev yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

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