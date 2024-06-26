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Eski Sağlık Bakanı Abdullatif el-Mekki, Tunus cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olacak

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Çalışma ve Başarı Partisi Genel Sekreteri Abdullatif el-Mekki, yıl sonunda yapılması planlanan Tunus cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olacağını duyurdu. Parti yetkilileri, seçimlerin ülkede yaşanan siyasi krizden çıkış yolu olacağını belirtti.

Nahda Hareketi'nden ayrılan eski Sağlık Bakanı olan Çalışma ve Başarı Partisi Genel Sekreteri Abdullatif el-Mekki, yıl sonunda yapılması planlanan Tunus cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olacağını duyurdu.

Çalışma ve Başarı Partisi, başkent Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin partilerinin kararını duyurmak üzere basın toplantısı yaptı.

Partinin Ulusal Konsey Başkanı el-Temumi el-Hamruni, partilerinin cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılacağını, liderleri Mekki'nin cumhurbaşkanlığına aday olacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ülkede yaşanan siyasi krizden çıkış yolu olacağını belirten Hamruni, Bağımsız Yüksek Seçim Kurulundan yıl sonunda yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçim tarihini netleştirmesini beklediklerini söyledi.

Seçimlerde aday olacağı duyurulan Mekki ise seçimlerin halkın iradesini ifade edecek şartlarda yapılması için mücadele edeceklerini vurguladı.

Tunus'taki muhalefetin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin seçimleri "tiyatro" olarak değerlendirdiği ve bağımsız seçim koşullarının sağlanmaması durumunda seçimlere katılmama kararı almasını da değerlendiren Mekki, "Ulusal Kurtuluş Cephesi ile aynı fikirdeyiz. Ancak parti olarak seçim tarihinin netleşmesi için adaylık kararımızı baskı unsuru olarak kullanmayı hedefliyoruz." dedi.

Çalışma ve Başarı Partisi'nin kuruluşu

Nahda Hareketi'nden 100'den fazla üye, Eylül 2021'de "yönetiminin yanlış siyasi tercihlerini" eleştirerek istifa etmişti.

Nahda'dan ayrılan grup, 28 Haziran 2022'de "Çalışma ve Başarı Partisi" adlı yeni bir siyasi parti kurmuştu.

Nahda Hareketi'nden ayrılanlar arasında eski Sağlık Bakanı Mekki'nin yanı sıra eski Tarım Bakanı Muhammed bin Salim ve eski İnsan Hakları ve Geçici Adalet Bakanı Semir Dilo gibi isimler yer alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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