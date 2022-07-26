Eski Şabanözü Belediye Başkanı Ahmet Alpay son yolculuğuna uğurlandı Şabanözü ilçesinin eski belediye başkanlarından Ahmet Alpay (69), hayatını kaybetti. Şabanözü ilçesinin eski belediye başkanlarından Ahmet Alpay (69), hayatını kaybetti. İlçede 1989-1999 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Alpay için Şabanözü Belediyesi önünde tören düzenlendi. Belediye Başkanı Faik Özcan, burada yaptığı konuşmada, Alpay'a Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diledi. Belediye önündeki törenin ardından Alpay, Paşa Sultan Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şabanözü Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Güncel AA / Mehmet Demirci Şabanözü Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Eski Şabanözü Belediye Başkanı Ahmet Alpay son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.