Eski Rus Savunma Bakan Yardımcısı Timur İvanov, 13 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

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Rusya'da eski Savunma Bakan Yardımcısı Timur İvanov, dolandırıcılık suçlamasıyla 13 yıl hapis cezası aldı. İvanov, görev süresinde zimmetine para geçirmekle suçlandı ve 100 milyon ruble para cezasına da mahkum edildi.

Rusya'da, eski Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Timur İvanov, dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Moskova Şehir Mahkemesinde gerçekleşen duruşmada, İvanov, dolandırıcılıktan suçlu bulundu.

Duruşmada, İvanov'a görev esnasında zimmetine para geçirdiği gerekçesiyle 13 yıl hapis ve 100 milyon ruble (yaklaşık 1 milyon 270 bin dolar) de para cezası verildi.

Mahkeme ayrıca, İvanov'a verilen devlet ödüllerinin geri alınmasına, kendisi ile ailesinin mal varlığına el konulmasına karar verdi.

İvanov ile birlikte yargılanan eski çalışanı Anton Filatov da 12,5 yıl hapis ve 25 milyon ruble (yaklaşık 318 bin dolar) de para cezasına çarptırıldı.

İvanov'un avukatı Denis Baluyev, mahkeme kararına itirazda bulunacaklarını bildirdi.

Olay

2016-2024 yıllarında Rusya Savunma Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Timur İvanov, Bakanlığa bağlı kurumların inşaat ve onarım projelerini yönetmişti.

İvanov, rüşvet aldığı iddiasıyla Nisan 2024'te gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

İvanov'un suç ortağı olduğu öne sürülen iş insanları Sergey Borodin ve Aleksandr Fomin de tutuklanmıştı.

Geçen yıl, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bazı yetkililer hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla dava açılmış ve yargı süreci başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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