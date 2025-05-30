Eski Prenses Mako Bir Bebeği Dünyaya Getirdi

Japonya Veliaht Prensi Fumihito'nun, siville evlenerek imparatorluk ailesinden ayrılan kızı Mako'nun bir bebek dünyaya getirdiği bildirildi.

İmparatorluk İşleri Ajansından (Kunaiçoo) yapılan açıklamada, eski Prenses Mako'nun anne olduğu ve Veliaht Prens Fumihito'nun ilk torunun doğduğu belirtildi.

Kunaiçoo yetkilisi Yoşida Naomasa, gazetecilere verdiği demeçte, Fumihito ve ailesinin yeni bebek haberinden "oldukça mutlu" olduğunu açıkladı.

Yoşida, bebeğin doğum zamanı ve cinsiyeti hakkında bilgi vermeyerek, "Bu konu, imparatorluk ailesinden ayrılan biriyle ilgili." dedi.

Japon ulusal basınının, konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde 33 yaşındaki Mako ile bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Evlilik

Üniversitede tanıştığı Komuro Kei ile Ekim 2021'de evlenen Mako'nun o tarihten bu yana eşinin avukat olarak çalıştığı ABD'nin New York'ta yaşadığı biliniyor.

İmparatorluk Hukukuna göre, halk tabakasından biriyle evlenen imparatorluk ailesi üyesi kadın, kraliyet statüsünü kaybediyor.

Mako, sivil erkek arkadaşı Komuro Kei ile evliliği sonrasında kaydolduğu yeni kütük kaydı kapsamında "Komuro Mako" ismini aldı.

Kunaiçoo, evlenerek kraliyet statüsünü kaybeden Mako'nun, Japonya İmparatorluk Soyağacı'ndan çıkarılacağını açıklamıştı.