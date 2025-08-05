Eski Petrol Şirketi Genel Müdürü Rüşvetten 14 Yıl Hapis Cezası Aldı

WUHAN, 5 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi'nin eski Genel Müdürü Li Yong, rüşvet almaktan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ceza, salı günü Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Xiangyang kentindeki Orta Halk Mahkemesi tarafından verildi.

Li, 3 milyon yuan (yaklaşık 420.368 ABD doları) tutarında para cezasına da çarptırıldı. Li'nin rüşvet yoluyla elde ettiği yasadışı kazançlara el konularak devlet hazinesine devredilecek.

Mahkeme, Li'nin 1996 ile 2023 yılları arasında üstlendiği çeşitli görevleri kullanarak bazı işletme ve kişilere acente hizmetleri ve ürün satışı gibi konularda fayda sağladığını, karşılığında ise 67,94 milyon yuan değerinde para ve değerli eşya kabul ettiğini tespit etti.

Mahkeme, Li'nin suçunu itiraf etmesi, pişmanlık göstermesi, haksız yollarla elde ettiği kazançları iade etmesi gibi hafifletici unsurları göz önünde bulundurarak cezayı hafifletti.