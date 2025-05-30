Eski Paramiliter Elebaşı Macaco'ya 20 Yıl Hapis Cezası

Eski Paramiliter Elebaşı Macaco'ya 20 Yıl Hapis Cezası
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Kolombiya'da bir mahkeme, 'Macaco' lakabıyla bilinen eski paramiliter lider Carlos Mario Jimenez'i 141 suçtan 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Bu karar, Kolombiya'nın silahlı çatışmalarla hesaplaşma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Kolombiya'da bir mahkeme, eski paramiliter elebaşlarından "Macaco" lakabıyla bilinen Carlos Mario Jimenez'i, 141 ayrı suçtan 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Ulusal basında yer alan habere göre Macaco, Kolombiya'nın paramiliter grupların silahsızlandırılması amacıyla yürürlüğe koyduğu "Adalet ve Barış" yasası kapsamında yargılandı.

Mahkeme, eski suç örgütünün elebaşı Macaco'yu 141 ayrı suçtan 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Macaco'ya aralarında gazeteciler ve yargı mensuplarının öldürülmesi, zorla kaybetmeler, işkence, adam kaçırma, çocukların silah altına alınması, sivil halkın zorla yerinden edilmesi ve cinsel şiddetin de bulunduğu çok sayıda suçlama yöneltildi.

Basına göre bu karar, Kolombiya'nın geçmişteki silahlı çatışmalarla hesaplaşma çabalarının bir parçası olarak görülüyor ve benzer suçlara karışan diğer aktörlerin de yargılanması için önemli bir emsal oluşturuyor.

Macaco kimdir?

Eski Kolombiya Birleşik Öz Savunma Güçleri (AUC) elabaşlarından olan Macaco, 2006'da dönemin Cumhurbaşkanı Alvaro Uribe ile yaptığı anlaşma sonucunda silah bırakmıştı.

2008'de uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla ABD'ye iade edilen Macaco, burada aldığı hapis cezasını tamamladıktan sonra 2019'da Kolombiya'ya geri dönmüştü. 2024'te ise hükümet, barış sürecine katkı sağlaması amacıyla onu ve bazı eski suç örgütü elebaşlarını 'barış elçisi' olarak görevlendirmişti.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
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