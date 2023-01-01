Eski Papa'nın ölümü sonrasında liderlerden taziye mesajları

Eski Papa 16. Benedikt'in ölümü sonrasında liderler taziye mesajları yayınladı. Almanya Başbakanı Scholz, "dünyanın zeki bir teoloğu" kaybettiğini kaydetti.Eski Papa 16. Benedikt'in 95 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından birçok liderden taziye mesajları geldi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 16. Benedikt'in "dualarla dolu hayatından ve şiddetsizlik ile barışa olan kararlı bağlılığından ilham alan tüm Katoliklere ve dünyadaki diğer insanlar" için başsağlığı dilediğini belirtti.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de, 16. Benedikt'in "küresel barış ve insan onurunu merkeze alan fikirleriyle" hatırlanacağını kaydetti.

"Dünya zeki bir teoloğu kaybetti"

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Alman Papa 16. Benedikt'in Almanya'nın dışında da özel bir dini lider olduğunu belirtti. Scholz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Papa 16. Benedikt'in ölümü ile "Dünya Katolik Kilise'ne yön veren bir kişiyi, tartışmalı bir kişiliği ve zeki bir teoloğu kaybetti" ifadesini kullandı. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de, yazılı olarak yayınladığı taziye mesajında, 16. Benedikt'in "İnancından, zekasından, bilgeliğinden ve insani olarak mütevaziliğinden çok etkilendiğini" kaydetti. 16. Benedikt'in dinler arası diyaloğa önem verdiğini hatırlatan Steinmeier, "Yahudiler ve Müslümanların yanı sıra dünya genelinde Hristiyanlığın diğer mezhepleriyle de diyalog kurmaya çalıştığını" ifade etti. Papa olmadan önce "dünya çapındaki cinsel istismar ve bunun sistematik olarak örtbas edilmesi" sorunu ile karşı karşıya kaldığını belirten Steinmeier, Benedikt'in burada sorumlu olduğunu kaydetti. Steinmeier, Benedikt'in mağdurların acılarını ve kilisenin güvenirliğine verilen zararı bildiğini sözlerine ekledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da yayınladığı taziye mesajında "Kalbim, ruhu ve aklıyla daha kardeşçe bir dünya için çaba göstermiş olan 16. Benedikt'in yasını tutan Fransa ve tüm dünyadaki Katoliklerle birlikte" ifadesine yer verdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de eski Papa 16. Benedikt'in ölümünün ardından "16. Benedikt mükemmel bir din ve devlet adamıydı, geleneksel Hristiyanlık değerlerinin sadık bir savunucusuydu" ifadesini kullandı.

2005-2013 yılları arasında Katoliklerin ruhani lideri olarak papalık görevini üstlenen gerçek adıyla Joseph Ratzinger bu sabah Vatikan'da hayatını kaybetti.

Almanya doğumlu eski Papa 16. Benedict, 19 Nisan 2005 tarihinde Papa seçilmiş 27 Kasım ile 1 Aralık 2006 tarihinde de Türkiye'yi ziyaret etmişti. Papa 16. Benedict, Şubat 2013 tarihinde istifa ederek 1415'teki Papa 12. Gregory'den bu yana istifa eden ilk Papa olmuştu.

KNA, dpa, DHA/JD, GY