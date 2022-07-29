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Eski Pakistan İçişleri Bakanı, erken genel seçimlerin ekimde yapılacağını iddia etti

Eski Pakistan İçişleri Bakanı, erken genel seçimlerin ekimde yapılacağını iddia etti

Eski Pakistan İçişleri Bakanı ve Avami Müslüman Ligi (AML) lideri Şeyh Raşid Ahmed, koalisyon hükümetinin erken genel seçimlerin ekimde yapılması konusunda anlaşmaya vardığını iddia etti.

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Eski Pakistan İçişleri Bakanı ve Avami Müslüman Ligi (AML) lideri Şeyh Raşid Ahmed, koalisyon hükümetinin erken genel seçimlerin ekimde yapılması konusunda anlaşmaya vardığını iddia etti.

Ulusal basındaki haberlere göre, AML lideri Ahmed, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yakında erken genel seçimlerin ilan edileceğini, yeni seçim komisyonunun ve geçici hükümetin kurulacağını öne sürdü.

Ahmed, koalisyon hükümetinin erken genel seçimlerin ekimde yapılması konusunda anlaşmaya vardığını savunarak, sadece İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) lideri Mevlana Fazlur Rehman'ın bu karara karşı olduğunu belirtti.

Ahmed'in açıklamaları, koalisyon hükümetinin Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisinin erken seçim çağrısını reddetmesinin ardından geldi.

İmran Han'ın liderliğini yaptığı PTI'nın ittifak kurduğu partiyle birlikte Pencap'taki eyalet başbakanlığını kazanmasının ardından erken genel seçim tartışmaları alevlenmişti.

Han, 27 Temmuz'da yaptığı açıklamada, erken genel seçim çağrısı yapmıştı.

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AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

Süleyman Soylu Pakistan Güncel Haberler

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