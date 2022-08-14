Eski Pakistan Başbakanı Han, ülke genelinde protestolar düzenleyeceğini duyurdu Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, ülke genelinde koalisyon hükümeti karşıtı protesto gösterileri düzenleyeceğini açıkladı. Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, ülke genelinde koalisyon hükümeti karşıtı protesto gösterileri düzenleyeceğini açıkladı. Ulusal basındaki haberlere göre, Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisi lideri Han, Lahor'da Ulusal Hokey Stadyumu'nda destekçilerine seslendi. Han, gerçek özgürlük için mücadelenin son aşamaya girdiğini belirterek, ülke genelinde koalisyon hükümeti karşıtı protesto gösterileri düzenleyeceğini duyurdu. Protestolara Ravalpindi'den başlayacağını belirten Han, Karaçi, başkent İslamabad, Peşaver ve daha birçok şehirde gösteri yapacağını ifade etti. Han, ülkesinin çıkarlarını gözetmek istediğini dile getirerek, ABD karşıtı olmadığını ve Washington ile iyi ilişkiler istediğini aktardı. Han, daha önce yaptığı açıklamalarda, hükümetinin düşürülmesinden ABD'yi sorumlu tutmuştu. Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu 174 "hayır" oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü. Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Meclis'te düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti. Güncel AA / Muhammet Nazım Taşcı Togo Cumhuriyeti Pakistan Güncel Haberler

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