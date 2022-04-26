Eski Pakistan Başbakanı Han'ın partisinden Seçim Komisyonu protestosu

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI), partiye ön yargılı olduğu gerekçesiyle ülke genelindeki eylemlerle Seçim Komisyonu'na tepki gösterdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, başkent İslamabad, Lahor, Karaçi ve diğer şehirlerde Seçim Komisyonu binalarının önünde PTI destekçileri bir araya geldi.

Başkent İslamabad'da Seçim Komisyonu binası önünde toplanan protestocular, hükümet karşıtı slogan attı ve Seçim Komisyonu Başkanı Sikandar Sultan Raja'nın istifasını istedi.

Polis, Seçim Komisyonu önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

PTI, Seçim Komisyonu Başkanı Raja'nın partiye karşı önyargılı olduğunu savunuyor.

PTI Başkan Yardımcısı Çaudri Favad Hüseyin, başkentte yaptığı açıklamada, PTI'dan kopan milletvekilleriyle ilgili Seçim Komisyonuna talepte bulunduklarını belirterek, bununla birlikte Raja'nın bu isimlerin vekilliklerinin düşürülmesi için bir adım atmadığını öne sürdü.

Hüseyin, Raja'nın Başbakan Şahbaz Şerif'in partisi Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) üyesi gibi davrandığını iddia etti.

İmran Han hükümeti düşmüştü

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, Meclis'te 11 Nisan'da düzenlenen seçimde 174 oy ile salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu 174 hayır oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.