Eski Pakistan Başbakanı Han'ın, ABD'de lobi faaliyetleri yürüttüğü iddia edildi

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, eski Pakistan Başbakanı İmran Han'ın liderlik ettiği Pakistan Adalet Hareketi Partisinin (PTI), Han'ın görevden alınmasından sorumlu tuttuğu ABD Dışişleri Bakanı'nın Güney ve Orta Asya İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Donald Lu'dan özür dilediğini iddia etti.

Geo News televizyonuna açıklamalarda bulunan Savunma Bakanı Asıf, "Koalisyon hükümeti PTI'nın Lu'dan özür dilediğine dair tüm kayıtları elde etti." ifadelerini kullandı.

PTI'nın Washington'daki yetkililerinin Amerikalı yetkililerle görüştüğünü ve onlara özürlerini ilettiğine dair kanıtların kendilerine ulaştığını öne süren Asıf, "Han, mitinglerde ABD karşıtı sloganlar atarken, şimdi hataları için onlardan özür diliyor." dedi.

Asıf, Han'ın ABD'ye gönderdiği mesajında bu ülkeyle ilişkisini düzeltmek istediğini ilettiğini söyledi.

ABD'de lobi iddiaları

Pakistan merkezli Daily Times gazetesinde, PTI'nın Washington yönetimi ile ilişkilerin düzeltilmesi için ABD'de lobi faaliyetleri yürüttüğü iddia edildi.

Dawn gazetesindeki haberde de PTI'nın Uluslararası Bölümler Ofisi Sekreteri Abdullah Riar'ın, ABD Dışişleri Bakanı'nın Güney ve Orta Asya İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Lu ile iletişime geçtiği, "geçmişi unutup ileriye bakalım" mesajını ilettiği öne sürüldü.

Haberde, PTI'nın ABD'deki kaynaklarının, söz konusu iddiaları reddettiği belirtildi.

Eski Başbakan Han, ABD Dışişleri Bakanı'nın Güney ve Orta Asya İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Lu'nun Pakistan'ın eski Washington Büyükelçisi Macid Han'a tehdit mektubu verdiğini ve görevden düşürülmesinin arkasında olduğunu iddia etmişti. ???????

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu 174 hayır oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Meclis'te düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.