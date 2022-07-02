Eski Pakistan Başbakanı Han, hükümet karşıtı protesto düzenledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eski Pakistan Başbakanı Han, hükümet karşıtı protesto düzenledi

AA - Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
 - Güncelleme:
Eski Pakistan Başbakanı Han, hükümet karşıtı protesto düzenledi

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, ülkede enflasyon, petrol ürünleri ve elektrik kesintilerinin artması ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle hükümet karşıtı protesto düzenledi.

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, ülkede enflasyon, petrol ürünleri ve elektrik kesintilerinin artması ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle hükümet karşıtı protesto düzenledi.

Ulusal basındaki haberlere göre, eski Başbakan ve Pakistan Adalet Hareketi (PTI) lideri Han, Ravalpindi şehrinden başkent İslamabad'a protesto yürüyüşü başlattı.

Han, İslamabad'ın çıkışında askeri geçit törenlerinin yapıldığı alanda kendisini bekleyen destekçilerine seslendi.

Koalisyon hükümetine atıfla "ithal yönetimin asla kabul edilemeyeceğini" ifade eden Han, erken seçimin ülkenin çıkarına olduğunu belirtti.

Han, Şerif ve Butto ailelerine tepki göstererek, onları "köle" olarak nitelendirdi.

Ülkenin ekonomik durumundan bu aileleri sorumlu tutan Han, ABD'nin komployla kendisini devirdiğini ve yerine bu ailelerin ülkeye dayatıldığını savundu.

Bir kişinin üzerinde silah bulundu

Öte yandan, protesto alanı girişinde polis, üzerinde silah bulunan 1 kişiyi gözaltına aldı.

Han'ın İslamabad'daki protestosu, ülkenin diğer şehirlerinde kurulan dev ekranlarla PTI destekçileri tarafından takip edildi.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Meclis'te düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu 174 hayır oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.
Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

İmran Khan Pakistan Hükümet Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title