Eski Ordu Komutanı İvan Popov, Dolandırıcılıktan 5 Yıl Hapis Cezası Aldı
Rusya'da Tambov Garnizon Askeri Mahkemesi, eski ordu komutanı Tümgeneral İvan Popov'u dolandırıcılıktan 5 yıl hapse ve 800 bin ruble para cezasına çarptırdı. Popov, suçlamaları kabul etmedi ve avukatı mahkeme kararına itiraz edeceğini açıkladı.
Rusya'da, eski ordu komutanı Tümgeneral İvan Popov, dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle 5 yıl hapse çarptırıldı.
Tambov Garnizon Askeri Mahkemesi'ndeki duruşmada, Popov, dolandırıcılıktan suçlu bulundu.
Duruşmada kendisine yöneltilen suçu kabul etmeyen Popov'a mahkemece 5 yıl hapis ve 800 bin ruble (yaklaşık 9 bin 700 dolar) para cezası verildi.
Mahkeme ayrıca, Popov'un rütbesinin geri alınmasına karar verdi.
Popov'un avukatı Sergey Buynovskiy, gazetecilere, mahkemenin kararına itirazda bulunacaklarını söyledi.
Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel