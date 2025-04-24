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Eski Ordu Komutanı İvan Popov, Dolandırıcılıktan 5 Yıl Hapis Cezası Aldı

Eski Ordu Komutanı İvan Popov, Dolandırıcılıktan 5 Yıl Hapis Cezası Aldı
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Rusya'da Tambov Garnizon Askeri Mahkemesi, eski ordu komutanı Tümgeneral İvan Popov'u dolandırıcılıktan 5 yıl hapse ve 800 bin ruble para cezasına çarptırdı. Popov, suçlamaları kabul etmedi ve avukatı mahkeme kararına itiraz edeceğini açıkladı.

Rusya'da, eski ordu komutanı Tümgeneral İvan Popov, dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle 5 yıl hapse çarptırıldı.

Tambov Garnizon Askeri Mahkemesi'ndeki duruşmada, Popov, dolandırıcılıktan suçlu bulundu.

Duruşmada kendisine yöneltilen suçu kabul etmeyen Popov'a mahkemece 5 yıl hapis ve 800 bin ruble (yaklaşık 9 bin 700 dolar) para cezası verildi.

Mahkeme ayrıca, Popov'un rütbesinin geri alınmasına karar verdi.

Popov'un avukatı Sergey Buynovskiy, gazetecilere, mahkemenin kararına itirazda bulunacaklarını söyledi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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