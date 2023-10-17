Eski okul binasını yenileyip öğrenciler için atölyeler oluşturdular

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Cumhuriyet Ortaokulu'nda görevli öğretmenler, eski okul binasındaki bölümleri yenileyerek görsel sanatlar, zeka oyunları sınıfı, fen laboratuvarı, Z kütüphane ve spor odası kurdu.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki okulda görev yapan öğretmenler, okul bahçesinde bulunan 38 yıllık eski binada öğrencilerin faydalanabileceği atölyeler kurmaya karar verdi.

Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle çalışmaya başlayan öğretmenler, binadaki küçük tadilatları yaptı, sıra ve masaları onardı.

Milli Eğitim Bakanlığının Z kütüphane, Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak'ın ailesi ve silah arkadaşlarının da sanat atölyesi kurduğu binada, öğretmenler aldıkları desteklerle görsel sanatlar, zeka oyunları sınıfı, fen laboratuvarı ve spor odası gibi bölümler oluşturdu.

Okul Müdürü Niyazi Yol, AA muhabirine, yeni binaya geçtikten sonra eski binayı değerlendirmek için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Bu kapsamda gönüllü öğretmenlerin binanın iç kısmını boyayıp dış kısmını resimlerle süslediğini anlatan Yol, şunları kaydetti:

"Binadaki tüm odalar ve bölmeler tadilattan geçti. Sanat atölyesi şehidimizin ailesi ve silah arkadaşlarınca yapıldı. Bakanlığımızca Z kütüphane yapılmıştı, velilerimiz ile öğretmen arkadaşlarımızın desteğiyle kitap arşivini zenginleştirdik. Aynı zamanda akıl ve zeka sınıfları oluşturduk. Atölye binamızın bakım, onarım ve boya çalışmaları tamamlandı, öğrencilerimizin kullanımına hazır hale getirildi."

"Öğrencilerin faydasına olacak ne varsa düşünüyoruz"

İlçede 3 yıldır görev yapan İngilizce öğretmeni Erkan Tavürün de binaya yeni atölyeler eklediklerini anlattı.

Tavürün, "Şu an burada 25 bilgisayarlı bilişim sınıfı, görsel sanatlar sınıfı, zeka oyunları sınıfı, fen laboratuvarı, 4 bin kitabı olan Z kütüphane, spor odası var. Ayrıca 2021'de şehit olan Jandarma Teğmen Baki Koçak anısına bu yıl haziranda sanat atölyesi kurulmuştu. Tüm müzik aletlerinin bulunduğu atölyeden öğrencilerimiz faydalanıyor. Bu atölyenin kurulmasında şehidimizin ailesinin büyük desteği oldu." dedi.

Okula, Kaymakamlık ve Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle yeni güzellikler kattıklarını söyleyen Tavürün, "Ders vakitlerinde sınıflarda öğrencilerimizin eğitim ve öğretimleriyle ilgilenirken, boş vakitlerimizde ise burada çalışmalar yapıyoruz. Öğrencilerin faydasına olacak ne varsa düşünüyoruz ve bunu gönüllü olarak severek yapıyoruz." diye konuştu.