Eski Okul Binasına Zarar Veren 3 Şüpheli Yakalandı

İzmir'in Buca ilçesinde yıkım kararı nedeniyle boşaltılan eski Gazi Ortaokulu'na zarar veren 3 kişi, polisin incelemeleri sonucu yakalanarak adli işleme tabi tutuldu.

İzmir'in Buca ilçesinde, yıkım kararı nedeniyle boşaltılan eski Gazi Ortaokulu binasına zarar veren 3 şüpheliye adli işlem uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul bahçesine girerek binanın camlarını kıran ve bahçesine yanıcı madde dökerek ateşe veren kişilere dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, olaya karışan B.Y.S, Z.A. ve B.B'yi yakaladı.

Şüphelilere kamu malına zarar verme suçundan adli işlem yapıldı.

