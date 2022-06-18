Eski nişanlı dehşeti; otomobiliyle çarptı, yol kesip darbetti

BEYLİKDÜZÜ'nde, eski nişanlısı tarafından şiddete uğrayan kadını kurtarmak için taksisine alan şoför, saldırganlar tarafından dövüldü. Kadının ve taksi şoförünün şikayetçi olduğu saldırganlar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Kadını kurtarmaya çalışan Taksici Temel Vural, "Kadını öldürebilirdi. Üzerinde kesici yada ateşli bir silah yoktu. Eğer üzerinde bir şey olmuş olsaydı bana da ciddi zararlar verebilirdi" dedi.

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde dün gece saatlerinde, dövülen bir kadını aracına alan taksi şoförü, iki şüphelinin saldırısına uğradı. Kadının eski nişanlısı ve arkadaşı olduğu öğrenilen şüpheliler, hareket eden taksiyi otomobilleriyle takip etti. Saldırganları atlamak isteyen şoför önce benzinliğe girdi, daha sonra caddeye çıktı.

ÇARPARAK DURDURDU, ÜZERİNE ÇIKIP ZIPLADI

"ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI"

"KADINI KURTARMAK İSTEMİŞ"

Demirören Haber Ajansı / Güncel