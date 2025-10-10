Eski Nilüfer Belediye Başkanı ve 21 Kişi Gözaltına Alındı

Bursa'da bir önceki dönem Nilüfer ilçesi Belediye Başkanı olan Turgay Erdem'in de arasında bulunduğu 21 kişi, "rüşvet, suç örgütü kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" gibi suçlardan gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem ile 22 kişi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

Başsavcılığın talimatıyla hareket geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erdem ile diğer şüphelilere ait 24 ikamet ve 8 şirket ile 12 araçta arama yaptı.

Düzenlenen operasyonda, eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem'in yanı sıra eşi, kayınbiraderi ile bazı belediye çalışanları, müteahhitler, yapı denetim firması sahibi ve çalışanlarının gözaltına alındığı öğrenildi.

Firari iki şüpheli aranıyor

Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, 23 şüpheliye yönelik olarak Bursa merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, firari 2 şüpheli hakkında ise yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.