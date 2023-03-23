Eski Nijerya Senatosu Başkan Yardımcısı, İngiltere'de organ ticaretinden suçlu bulundu

Eski Nijerya Senatosu Başkan Yardımcısı Ike Ekweremadu ve eşi, böbrek hastası kızları Sonia'ya organ nakli yapılmak üzere Nijeryalı bir kişiyi kandırarak İngiltere'ye getirdikleri için suçlu bulundu.

Eski Nijerya Senatosu Başkan Yardımcısı Ike Ekweremadu ve eşi, böbrek hastası kızları Sonia'ya organ nakli yapılmak üzere Nijeryalı bir kişiyi kandırarak İngiltere'ye getirdikleri için suçlu bulundu.

Londra'daki Old Bailey mahkemesinde görülen davaya göre, eski Senato Başkan Yardımcısı Ike Ekweremadu, eşi Beatrice ve aracılık yaptığı iddia edilen doktor Obinna Obeta, ismi verilmeyen 21 yaşındaki Nijeryalı seyyar satıcıyı "daha iyi bir hayat" vaadiyle 2021'de İngiltere'ye getirdi.

Savcı Hugh Davies'e göre, Ekweremadu, genç adamı kızının kuzeni olarak İngiltere'ye götürmek için ikna etti.

Ekweremadu, genç adama kızının kuzeni olduğunu söylemesi için 7 bin sterlin (yaklaşık 165 bin lira) teklifinde bulundu.

Ekweremadu, daha sonra Londra'ya getirdiği seyyar satıcı genci vize için sağlık kontrolü bahanesiyle Londra'daki bir devlet hastanesine götürse de hem gencin böbreği Sonia'ya uygun çıkmadı hem de gencin açıklamaları, hastane çalışanların şüphelenmesine neden oldu.

Tercüman aracılığıyla konuşulan genç, hastaneye neden geldiğini bilmediğini, böbrek nakliyle ilgili konudan habersiz olduğunu kaydetti.

Jürinin mahkemeye sunduğu raporda, seyyar satıcı gencin nakil yapılmayacağını öğrenince yaşadığı rahatlamanın yüzünden okunduğu ifadeleri de yer aldı.

"Organ satın almak daha iyiydi"

Mahkemede Savcı Davies'in sorularını yanıtlayan Ekweremadu, yakın akraba ve aile üyelerinden böbrek nakli için yardım istemediğini söyledi.

Doktor Obeta'nın kendisine böyle bir ihtimal olmadığını söylediğini aktaran Ekweremadu'ya Savcı Davies, "Yakınlarından kimsenin nakil için öne çıkmadığını söylüyorsun. Bunun yerine bir tane satın almak ve naklin tıbbi risklerini tanımadığın birine yüklemek daha iyiydi." dedi.

Ekweremadu, savcının iddialarını reddetse de Davies, Ekweremadu'nun uygun böbrek bulmak için yaptığı diğer girişimlerden ve Obeta'ya seyyar satıcı için yaptığı ödemeye ilişkin WhatsApp mesajlarından da söz etti.

Mahkeme, Ekweremadu, eşi Beatrice ve doktor Obeta'yı organ ticareti yapmaktan suçlu buldu. Böbrek hastası kızları Sonia ise suçlu bulunmadı.

Karar, "2015'te çıkarılan Modern Kölelik Yasası kapsamında verilen ilk hüküm" oldu.

Hakim Jeremy Johnson, cezanın 5 Mayıs'ta yapılacak duruşmada açıklanacağını söyledi.