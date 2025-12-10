Haberler

Nijerya'da eski Adalet Bakanı Malami, "yolsuzluk" iddiasıyla gözaltına alındı

Nijerya Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu, eski Adalet Bakanı ve Başsavcı Abubakar Malami'yi yolsuzluk iddiaları çerçevesinde gözaltına aldı. Malami, kefalet şartlarını yerine getirememesi nedeniyle sorgulanmaya devam ediyor ve çeşitli suçlamaları reddediyor.

Nijerya Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC), eski Adalet Bakanı ve Başsavcı Abubakar Malami'nin yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alındığını bildirdi.

Nijerya Haber Ajansına (NAN) göre, EFCC yetkilisi yaptığı açıklamada, Malami'nin kefalet şartlarını yerine getirememesi üzerine gözaltında tutulduğunu belirtti.

Malami'nin kendisine yöneltilen kara para aklama, terör finansmanı ve yurt dışından getirilen "çalınan paraların" akıbetine ilişkin suçlamalar kapsamında sorgulanmaya devam ettiğini aktaran yetkili, "Daha önce kefalet verilmişti ancak koşulları yerine getiremedi. Soruşturmamız çok yönlü şekilde sürüyor." ifadelerini kullandı.

Yetkili, hakkında 18 farklı suçlamaya ilişkin inceleme yürütülen Malami'nin, soruşturma kapsamında her gün ifade vermek üzere kuruma çağrıldığını kaydetti.

Öte yandan tüm suçlamaları reddeden Malami, iddiaların "uydurma" olduğunu savundu.

Görevde olduğu dönemde terör finansmanı ve kara para aklamasıyla mücadeleye yönelik hukuki altyapının güçlendirilmesi için çalıştığını belirten Malami, "Görev sürem boyunca sergilediğim kamu hizmeti sicili, hakkımdaki iddialarla çelişmektedir." ifadesini kullandı.

