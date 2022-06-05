Eski Nijer Cumhurbaşkanı Issoufou ECOWAS arabulucusu oldu - Haberler

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Eski Nijer Cumhurbaşkanı Issoufou ECOWAS arabulucusu oldu

AA - Fatma Esma Arslan - Güncel
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Eski Nijer Cumhurbaşkanı Issoufou ECOWAS arabulucusu oldu

Eski Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) Burkina Faso arabuluculuğu görevine getirildi.

Eski Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) Burkina Faso arabuluculuğu görevine getirildi.

ECOWAS'ın Gana'nın başkenti Akra'da düzenlediği zirvede alınan kararla Issoufou, örgütün Burkina Faso ile ilişkilerinde arabuluculuk rolü üstlenecek.

ECOWAS, askeri darbelerin yaşandığı ülkelerle diyaloğu kolaylaştırmak için bölgeden eski siyasetçileri zaman zaman arabulucu olarak görevlendiriyor.

Eski Nijerya Devlet Başkanı Goodluck Jonathan da ECOWAS adına Mali'de arabuluculuk faaliyetlerinde bulunuyor.

Eski Nijer Cumhurbaşkanı Issoufou, 2011'den 2021'e kadar yönetimde kalmış ve 2 dönem üst üste görev yaptığı için 2021'deki seçimlerde aday olmamıştı.

Burkina Faso'da 24 Ocak 2022'de yapılan askeri darbe sonrası cunta, geçiş sürecinin 36 ay olmasına karar vermişti.

AA / Fatma Esma Arslan - Güncel

Burkina Faso Batı Afrika Nijer Güncel Haberler

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