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Eski müze binasının tahsisi belediyeye geçti

Eski müze binasının tahsisi belediyeye geçti

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Afyonkarahisar Müzesi'nin tahsisi belediyeye geçti.

Afyonkarahisar Müzesi'nin tahsisi belediyeye geçti.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, müze ziyaretinde, mevcut yapının güçlendirileceğini, yeşil dokunun korunarak sosyal ve kültürel faaliyetlerde kullanılacak bir projenin hayata geçirileceğini belirtti.

Yeni bir yatırım daha şehre kazandıracak olmaktan mutlu olduğunu aktaran Zeybek, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Afyonkarahisar ziyaretinde burayı gezdik. 'Yeşil dokuyu bozdurma' dedi. Uzun uğraşlar sonucu tahsisini aldık."dedi.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel

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