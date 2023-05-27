Eski muhtar, 44 yıl öncesine ait benzin karnesini buldu ve seçmenlere sandığa gitme çağrısı yaptı

Karabük'te eski muhtar Güngör Uludağ, evindeki malzemeleri karıştırırken bulduğu 44 yıl öncesine ait benzin karnesini göstererek, seçmenlere sandığa gitme çağrısı yaptı.

Merkez ilçeye bağlı Kadıköy köyünün eski muhtarı Güngör Uludağ (67), evinde boya yaparken 1978-1979 yıllarında benzin almak için gerekli olan karneyi buldu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Bülent Ecevit başkanlığında kurulan hükümet döneminde benzin almak için kuyruklarda beklenildiğini belirten Uludağ, 28 Mayıs seçimlerinde tekrar aynı günleri yaşamamak için vatandaşları sandığa giderek oy kullanmaya davet etti. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Uludağ, "1979 yılında babam sayesinde bir tane Anadol aldık. Buna benzin alabilmek için Hamit Çepni'nin benzinliğinde 24 saat nöbet tutarak 7-8 litre benzini arkadaşımız pompacı olmasına rağmen ancak alabildik. İşte bu karne olmazsa bize benzin verilmiyordu o dönemde. CHP zihniyeti bu. Amerika'nın uşaklığı bu işte. Belgesiyle sabittir" dedi.

"Ben Türk vatandaşından şunu istiyorum" diyen Uludağ, "Türkiye'sine, vatanına, bayrağına, dinine sahip çıksın. Yoksa bunlar gelirlerse başa biz aynen 43 sene geriye döneriz. Onun için ben bütün Türk vatandaşlarımızdan ricam; aklını başına alsın, aklıselim olsun, ona göre oyunu kullansın. Herkesin de sandık başına gitmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Uludağ, "İnşallah hakkımızda hayırlısı olur. Yoksa bunlar kazanırsa bizi yine 1979'lara döndürürler. İnşallah da kazanmayacaklar. Ben biliyorum. Reisimize Allah güç kuvvet versin. Onu seviyoruz. Ona da saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Köydeki evimde boya yaptırdık. Tabii ortalık karıştı. Benim de hanım dedi ki 'Yahu şu evraklara bir bak hele, şunları atalım hani fazla olan.' Karıştırırken tesadüfen bu da elime geçti. Zaten bunu arıyordum ben. Daha ekmek ve yağ karnesi de var da onları bulamadım. Bu elime geçti" diye konuştu.

Karneyi bulduğunda duygulandığını aktaran Uludağ, konuşmakta zorlandığını söyledi. - KARABÜK