Eski MKE Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan Tutuklandı

İstanbul merkezli silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan eski MKE Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sayhan, 'devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme' suçlamasıyla hakim karşısına çıkarıldı.

İstanbul merkezli 5 ilde silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan, tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, elebaşılığını Selahattin Yılmaz'ın yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen İsmet Sayhan'ın buradaki işlemleri tamamlandı.

Savcılıkça ifadesi alınan Sayhan, "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma" suçundan hakimliğe sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliğinde ifadesi alınan Sayhan'ın tutuklanmasına karar verildi.

Soruşturma

Organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli, Ankara, Antalya, Muğla ve Samsun'da düzenlenen operasyonlar kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen aralarında Selahattin Yılmaz'ın da olduğu 10 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 6'sı adli kontrol tedbiri uygulanmak üzere 7'si serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
