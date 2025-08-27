Eski MKE Başkanı İsmet Sayhan Silahlı Suç Örgütü Soruşturmasında Tutuklama Talebiyle Sevk Edildi

İstanbul merkezli 5 ilde silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, elebaşılığını Selahattin Yılmaz'ın yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen İsmet Sayhan'ın savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Savcılıkça ifadesi alınan Sayhan, "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma" suçundan tutuklama talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelinin hakimlikteki işlemlerine birazdan başlanacak.

Soruşturma

Organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli, Ankara, Antalya, Muğla, Samsun'da düzenlenen operasyonlar kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen aralarında Selahattin Yılmaz'ın da olduğu 10 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 6'sı adli kontrol tedbiri uygulanmak üzere 7'si serbest bırakılmıştı.