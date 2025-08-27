Eski MKE Başkanı İsmet Sayhan Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul merkezli silahlı suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Makine ve Kimya Endüstrisi Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan, adli işlemler için İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Soruşturma kapsamında 17 kişi gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 5 ilde silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Makine ve Kimya Endüstrisi ( Mke ) Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, elebaşılığını Selahattin Yılmaz'ın yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski MKE Yönetim Kurulu Başkanı Sayhan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sayhan, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Şüphelinin Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda ifadesi alınacak.

Soruşturma

Organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli, Ankara, Antalya, Muğla, Samsun'da düzenlenen operasyonlar kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen aralarında Selahattin Yılmaz'ın da olduğu 10 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 6'sı adli kontrol tedbiri uygulanmak üzere 7'si serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
