Eski milli futbolcu Tanju Çolak'tan Diyarbakır'daki depremzedelere destek ziyareti

Eski milli futbolcu Tanju Çolak depremden etkilenen Diyarbakır'da geçici barınma merkezinde kalan depremzedeleri ziyaret etti.

Kayapınar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kayapınar'da oluşturulan geçici barınma merkezlerinde kalan depremzedelere yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, Diyarbakır'a davet ettiği eski milli futbolcu Çolak ile Kent Meydanı'ndaki çadırkenti ziyaret etti, depremzedelere yemek ikramı yaptı, çocuklara hediye verdi., top dağıttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karaman, Çolak'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, depremden etkilenen ailelerin ve çocukların moral ve motivasyonuna katkı sunan herkese kapılarının açık olduğunu belirtti.

Böylesi zor bir zamanda herkese görev düştüğünü ifade eden Karaman, devlet olarak depremden etkilenen vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Çolak da amaçlarının depremzedelere moral vermek olduğunu aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Çocukları mutlu etmek için geldik. İnsanlarımızın yanında olmak, onları kucaklamak lazım."