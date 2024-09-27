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Eski Futbolcu Serhat Akın Silahlı Saldırıya Uğradı

Eski Futbolcu Serhat Akın Silahlı Saldırıya Uğradı
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Eski milli futbolcu ve yorumcu Serhat Akın, Beykoz'da uğradığı silahlı saldırıda ayağından yaralandı. Olay, Kavacık Mahallesi'nde gerçekleşti ve Akın, Ataşehir'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Akın, yaşadığı olaya dair sosyal medyada paylaşımlarda bulundu. Polis, saldırgan veya saldırganları yakalamak için inceleme başlatırken, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma açtı.

Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, Beykoz'da uğradığı silahlı saldırıda ayağından yaralandı.

Alınan bilgiye göre Akın, Kavacık Mahallesi Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda ayağından yaralanan Serhat Akın, Ataşehir'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Akın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Serhat Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaralandığı anın fotoğrafına yer vererek, "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar, son sözümüz Fenerbahçe." ifadesini kullandı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

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