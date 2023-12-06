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Eski Milli Futbolcu Oktay Derelioğlu Trafikte Saldırıya Uğradı

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KADIKÖY'de trafikte saldırıya uğrayan eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu olayı anlattı. Saldırganlar gözaltına alındı.

Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, - KADIKÖY'de trafikte saldırıya uğrayan eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu olayı anlattı.

Olay  5 Aralık Salı  günü saat 16: 30 sıralarında Erenköy Mahallesi Dr. Mithat Süer sokakta meydana  geldi. İddiaya göre eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu'nun otomobilleriyle ilerliyordu. Bu sırada yolun daralması sonucu başka bir otomobil sürücüsüyle aralarında yol tartışması yaşandı. Tartışma sonrasında  Zekai Karaçoban ve Nurettin Karaçoban içinde olduğu otomobil ünlü futbolcunun aracının önünü keserek bir anda saldırmaya başladı. Saldırganlar  Oktay Derelioğlu'nu darbetti,.

Oktay Derelioğlu'nu kurtarmaya çalışan Başak Derelioğlu çevreden geçen vatandaşlardan yardım istedi. Olay yerine gelen polis şüphelileri gözaltına alırken, ambulans ekipleri eski futbolcuyu hastaneye kaldırdı. İlk yapılan müdahalede Oktay Derelioğlu'nun omzunun çıktığı ve çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlendi. Oktay Derelioğlu hastanede ameliyata alınırken, Başak Derelioğlu ise aldığı darp raporu sonrası karakolda ifade verdi. Saldırı sonrası hastanede çeşitli operasyonlar geçirdiğini belirten Oktay Derelioğlu saldırganların cezalandırılmasını istedi.

BU KİN BU NEFRET NİYE…

Olayı anlataan Oktay Derelioğlu, "İki  tane şehir magandası indi arabadan. Bizi  darbetmeye başladılar. Tek yönlü yola  girmek için sıra bendeydi. Baktım. Yer vermiyor. Kendimi biraz ileriye attım. Sola doğru geçmesini bekledim. Ondan sonra üstüme kırdı arabayı.. Orada benim kapımı  açmaya çalıştı. Tabii biz de kendimizi korumaya, kendimizi müdafaa etmeye  çalıştık. Daha sonradan diğer arkadaş indi iki kişi. Hiçbir olay yok. Bu öfke bu kin niye. Eşim yanımda. Olayın akabinde omzum çıktı. Beyin kanaması geçirdim. Ölebilirdim de. Devlet büyüklerimizden bu olay örnek teşkil etsin istiyorum. Gerçekten bu adamlara ağır cezalar  almalarını istiyorum. " diye konuştu.

YÜZÜNDEKİ O NEFRETİ GÖRMENİZ LAZIMDI

Eşi Başak Derelioğlu ise  "Elinde bıçak, belinde silah olduğu bir dönemdeyiz maalesef. O yüzden çok şükürler olsun ki Allah bağışladı. Hiçbir tartışma yok.  Benim tarafımdan geliyor, içinde kadın olduğunu da görüyor arabada. Ona rağmen diğer  yanındaki arkadaş  iniyor. Oktay'ın kapısını açıyor. ve saldırmaya başlıyor. Sanki düşmanı görmüş gibi. Yani o nefret,yüzündeki o nefreti görmeniz lazımdı. Gerçekten  insanlar  çok kötü olmuş artık" diye konuştu.

Aktüel görüntü

-Olay yeri

-Görgü tanıkları röp

-Oktay Derelioğlu ile röp

-Eşi Başak Derelioğlu ile  röp

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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