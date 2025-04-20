Eski Milletvekilinin Oğlu Annesini Vurarak Öldürdü
İzmir'in Foça ilçesinde eski milletvekili Ahmet Fehmi Işıklar'ın oğlu, annesini silahla vurarak öldürdü. Olayda, genç adamın alkollü olarak araç kullandığı ve annesiyle tartıştığı öğrenildi. Şüpheli tutuklandı.
İzmir'in Foça ilçesinde eski milletvekili Ahmet Fehmi Işıklar'ın oğlu, annesini silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Hacıveli Mahallesi'ndeki evden silah sesi duyulması üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrollerde 18. ve 19. dönem milletvekilli Ahmet Fehmi Işıklar'ın eşi Gülay Işıklar'ın (55) hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma ekiplerince çiftin oğulları C. Işıklar (28), gözaltına alındı.
Şüphelinin ilk ifadesinde, annesini kazara vurduğunu söylediği öğrenildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan, olaydan önce C. Işıklar'ın alkollü olarak kullandığı 35 AGV 328 plakalı otomobilin devrildiği, şüphelinin kendi imkanlarıyla evine gittiği öğrenildi.
Bunun üzerine şüphelinin annesiyle tartıştığı, tabancayla ateş edilmesi sonucu Gülay Işıklar'ın vurulduğu belirtildi.