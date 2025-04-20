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Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar'ın eşi, oğlu tarafından silahla öldürüldü

Eski TBMM Başkanvekili'nin oğlu annesini silahla vurarak öldürdü

Eski Milletvekilinin Oğlu, Annesini Vurarak Öldürdü

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İzmir'in Foça ilçesinde eski milletvekili Ahmet Fehmi Işıklar'ın oğlu, annesi Gülay Işıklar'ı silahla vurarak öldürdü. Olay sonrası gözaltına alınan C. Işıklar, annesini kazara vurduğunu iddia etti.

İzmir'in Foça ilçesinde eski milletvekili Ahmet Fehmi Işıklar'ın oğlu, annesini silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hacıveli Mahallesi'ndeki evden silah sesi duyulması üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde 18. ve 19. dönem milletvekilli Ahmet Fehmi Işıklar'ın eşi Gülay Işıklar'ın (55) hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekiplerince çiftin oğulları C. Işıklar (28), gözaltına alındı.

Şüphelinin ilk ifadesinde, annesini kazara vurduğunu söylediği öğrenildi.

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Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
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