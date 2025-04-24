Eski Milletvekili Şen İsmet Turhangil İçin TBMM'de Tören Düzenlendi

ANKARA'da, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle yaşamını yitiren 17'nci dönem Manisa Milletvekili Şen İsmet Turhangil (86) için TBMM'de tören düzenlendi.

Demokratik Sol Parti 17'nci dönem Manisa Milletvekili Şen İsmet Turhangil, dün yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybetti. Turhangil için bugün TBMM'de tören düzenlendi. Törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski meclis başkanları Bülent Arınç ve Cemil Çiçek ile milletvekilleri katıldı. Şen İsmet Turhangil'in Türk bayrağına sarılı tabutu, görevlilerin omuzlarında TBMM Şeref Kapısı merdivenleri önüne getirildi. Turhangil'in hatırasına saygı duruşunda bulunulmasının ardından dua okundu. Meclis'teki törenin ardından Şen İsmet Turhangil'in cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Manisa'ya gönderildi.

Şen İsmet Turhangil, 1939 yılında Manisa'da dünyaya geldi. İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun olan Şen İsmet Turhangil, mali müşavir olarak meslek hayatına başladı. 17'nci dönemde Halkçı Parti'den (HP) parlamentoya giren Turhangil, önce Sosyal Demokrat Halkçı Parti'ye (SHP) ardından ise DSP'ye katıldı. Şen İsmet Turhangil evli ve 2 çocuk babasıydı.