Eski milletvekili Miski için TBMM'de cenaze töreni

ANKARA'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden, eski CHP Hatay Milletvekili Abdullah Öner Miski (85) için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) cenaze töreni düzenlendi. TBMM'de düzenlenen cenaze törenine eski Hatay Milletvekili Abdullah Öner Miski'nin ailesi, yakınları, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve eski milletvekilleri katıldı. 16 ve 18'inci Dönem CHP'den Hatay Milletvekili seçilen Miski, evli ve 2 çocuk babasıydı. Miski'nin cenazesi öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ankara Gölbaşı Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.