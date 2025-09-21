Eski Milletvekili Hanin Zuabi Gözaltına Alındı, Serbest Bırakıldı

İsrail polisi tarafından Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen bir konferansta Filistinlilerin İsrail işgaline direnmesi gerektiğini söylediği için evi basılarak gözaltına alınan İsrail Meclisi'nin (Knesset) Filistinli eski milletvekili Hanin Zuabi birkaç saat süren sorgunun ardından serbest bırakıldı.

İsrail Kanal 12 televizyonun haberinde, "Eski milletvekili Zuabi hakkındaki soruşturmanın sona erdiği, herhangi bir kısıtlayıcı şart olmaksızın serbest bırakıldığı" ifade edildi.

Haberde, daha sonra soruşturmaya devam edilmesi durumunda Zuabi'nin hazır bulunmayı taahhüt ettiği aktarıldı.

Zuabi, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen bir konferansta Filistinlilerin İsrail işgaline direnmesi gerektiğini söylediği için gün içerisinde evi basılarak gözaltına alınmıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Zuabi'nin konuşmasından dolayı gelen şikayetler üzerine "terörle ilişkilendirilerek" gözaltına alındığı belirtilmişti.

Zuabi'nin avukatı Hasan Cebarin, müvekkilinin yaptığı bir konuşmadan dolayı sabah saatlerinde evini basan 6 polis tarafından gözaltına alındığına işaret ederek "Böyle bir durumda, sorgu için davet etmeleri gerekirdi." demişti.

Müvekkilinin gözaltına alınmasının hukuksuz olduğuna dikkati çeken Cebarin, konuşmanın yeni olmadığını ve geçen yıl yapıldığını söylemişti.