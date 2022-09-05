ESKİ MİLLETVEKİLİ EŞİNİN VEFATI SONRASI BAŞLADIĞI RÖLYEF YAPIMI TERAPİ OLDU

AKSARAY'da 3 çocuk annesi Mercivan Toprak (67), 6 yıl önce eşi, eski Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) Milletvekili Arif Toprak'ın vefat etmesinin ardından rölyef yapımına başladı, acılarını unutmaya çalıştı. Toprak, rölyefin kendisine terapi gibi geldiğini belirterek, "Eşim öldükten sonra kendimi boşlukta hissettim. Rölyefe yöneldim. Rölyef yapmayı da çok sevdim. Zamanım da çoktu, beni meşgul edecek başka işler de yoktu. Günlerimi böyle değerlendirdim. Doktora gittiğimde bana 'Eşinizin yokluğunu bu tablolar tamamlamışsınız' dedi. Gerçekten de bana psikolojik bir terapi oldu. Kendi emeğim ve alın terimle yaptığı çalışmalarımı satıp, gelirini bir yardım kurumuna bağışlamak istiyorum? dedi.

Mercivan Toprak, 6 yıl önce eşi Arif Toprak'ı kaybetti. Eşinin ölümünün acısını unutmaya çalışan Toprak, rölyef yapmaya başladı. Toprak, rölyef yapmanın kendisine terapi gibi gelmesinin ardından çalışmalarına aralıksız devam etti. Toprak, şunları söyledi: " Eşim 2016 senesinde vefat etti. Aksaray'da veya mecliste kime sorulsa, eşimin pırlanta gibi bir insan olduğundan ve dürüst olduğundan bahsederler. İyi günümüzde oldu, kötü günümüzde oldu. Fakat mutluyduk. Eşim öldükten sonra kendimi boşlukta hissettim. Bende rölyefe yöneldim. Rölyef yapmayı da çok sevdim. Zamanımda çoktu, beni meşgul edecek başka işlerde yoktu. Günlerimi böyle değerlendirdim. Doktora gittiğimde bana 'Eşinizin yokluğunu bu tablolar tamamlamışsınız' dedi. Gerçekten de bana psikolojik bir terapi oldu."

YAPTIĞI ESERLERİ SATIP, GELİRİNİ HAYIR KURUMUNA BAĞIŞLAMAK İSTİYOR Yaptığı eserleri satıp, hayır kurumuna bağışlaya hazırlanan Toprak, " Rölyef, benim yapabileceğim bir iş değildi. Fakat o kadar güzel, o kadar zevkli bir iş ki, ağırlığı bana hiç dokunmadı. Özellikle sabır ve zaman gerektiriyor. Severek yaptığınız zaman da hiçbir şey zor gelmiyor. 6 senede yaptığım tablo sayısı 100'ü geçti. Hiçbir zaman bir kataloğa bağlı kalarak çalışmadım. Farklı resim ve tabloları araştırıp hoşuma giden çalışmalar üzerine yöneldim. Hep daha geniş çaplı çalıştım. Bu tabloların her biri benim çocuklarım oldu. Evimin en güzel yerinde hepsini sergiliyorum. Kendi emeği ve alın teriyle yaptığı çalışmalarını satıp gelirini bir yardım kurumuna bağışlamak istiyorum." diye konuştu.