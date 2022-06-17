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DİYARBAKIR - Eski MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp tutuklandı

AA - Ömer Yasin Ergin - Güncel
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Eski MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp tutuklandı.

Eski MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında dün gece gözaltına alınan Kayaalp, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kayaalp, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "cinsel istismar" suçlamasıyla tutuklandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, dün sosyal medya hesabından "MHP Diyarbakır İl Teşkilatımız, görülen lüzum üzerine parti tüzüğümüzün ilgili maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden feshedilmiş, il başkanlığımız kapatılmıştır." açıklaması yapmıştı.

AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel

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