Eski Merkez Bankası Başkanı Rüşdü Saracoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Eski Merkez Bankası Başkanı Rüşdü Saracoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
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77 yaşında kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden eski TCMB Başkanı Rüşdü Saracoğlu, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına ailesi, dostları ve çok sayıda seveni katıldı.

Haber/Kamera: Hakan Kaya

(İSTANBUL) - Kalp rahatsızlığı nedeniyle 77 yaşında hayatını kaybeden 20 dönem milletvekili, eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Rüşdü Saracoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Saracoğlu için İstanbul Teşvikiye Camisi'nde, öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Rüşdü Saracoğlu'nun kızı Aslı Saraçoğlu Uzunoğlu, kardeşi Şerife Saraçoğlu, yakınları, eski Devlet Bakanı Işın Çelebi, iş insanı ve eski Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, çok sayıda seveni katıldı.

Törende, Saracoğlu'nun kızı ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Rüşdü Saracoğlu'nun kızı Aslı Saraçoğlu Uzunoğlu, "Ailesini, dostlarını, çalışanlarını, ülkesini çok severdi. Çok gururluydu Türk olduğu için. En büyük sevgisi annemeydi. Tanıdığı herkes babamı sever ve sayardı. Çok özleyeceğiz onu" diyerek duygularını dile getirdi.

Rüşdü Saracoğlu'nun Türk bayrağına sarılı cenazesi, namazın ardından polisler tarafından törenle cenaze aracına taşındı.

Eski Merkez Bankası Başkanı, 20. dönem milletvekili ve eski Devlet Bakanlarından Saracoğlu, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

1987-1993 yılları arasında Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapmıştı

Eski başbakanlardan Şükrü Saracoğlu'nun torunu olan Rüşdü Saracoğlu, 1948 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun olduktan sonra, ODTÜ Ekonomi ve İstatistik Bölümü'nü bitiren Saracoğlu, 1980'de Minnesota Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden doktora derecesi aldı, Minnesota ve Boston College'de Öğretim Görevlisi olarak çalıştı.

Saracoğlu, Uluslararası Para Fonu'nda (IMF) ekonomist olarak görev yaptıktan sonra, 1987 ile 1993 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanlığı görevini yürüttü.

Aktif siyaset hayatında Anavatan Partisi saflarında milletvekili olarak yer alan ve 53. Hükümet döneminde devlet bakanı olarak görev yapan Saracoğlu, bir çocuk babasıydı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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