Eski Mali Başbakanı Maiga hayatını kaybetti

ARALIK, IĞDIR (AA) - Eski Mali Başbakanı Soumeylou Boubeye Maiga, başkent Bamako'da yaşamını yitirdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Ağustos 2021'de tutuklanan 68 yaşındaki Maiga, Bamako'da Aralık 2021'den beri tedavi gördüğü klinikte hayatını kaybetti.

Maiga'nın eşi 2 Mart'ta Mali'deki geçiş hükümetinin cumhurbaşkanı Assimi Goita'ya bir mektup yazmış ve giderek durumu kötüleşen eşinin tedavi için yurt dışına gönderilmesini istemişti.

Ancak bu talep Goita tarafından reddedilmişti.

Maiga, devrik lider İbrahim Boubacar Keita'nın cumhurbaşkanlığı uçağının alımına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

O dönem Savunma Bakanlığında bulunan Maiga, Keita'nın 2014'te 30 milyon avroya satın aldığı cumhurbaşkanlığı uçağının alımında "kamu fonlarını zimmete geçirmek"le suçlanmıştı.

Aralık 2017'den Nisan 2019'a kadar başbakanlık koltuğunda oturan Maiga, Dışişleri ve Savunma Bakanlığı görevlerinin yanı sıra Mali İstihbarat Servisinin yöneticiliğini de yapmıştı.