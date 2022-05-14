Eski Lübnan Başbakanı Sinyora'dan Sünnilere seçimleri boykot etmeyin çağrısı (1) - Haberler

Eski Lübnan Başbakanı Sinyora'dan Sünnilere seçimleri boykot etmeyin çağrısı (1)
AA - Ahmad Temsah - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Eski Lübnan Başbakanı Fuad Sinyora'nın ofisinden detaylar Eski Lübnan Başbakanı Fuad Sinyora ile röportaj BEYRUT (AA) İDRİS OKUDUCU - Eski Lübnan Başbakanı Fuad Sinyora, ülkede yarın yapılacak genel seçimlerde Sünnilerin sandıklara gitmesi gerektiğini, boykotun kimsenin...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Eski Lübnan Başbakanı Fuad Sinyora'nın ofisinden detaylar
Eski Lübnan Başbakanı Fuad Sinyora ile röportaj BEYRUT (AA) İDRİS OKUDUCU - Eski Lübnan Başbakanı Fuad Sinyora, ülkede yarın yapılacak genel seçimlerde Sünnilerin sandıklara gitmesi gerektiğini, boykotun kimsenin çıkarına hizmet etmeyeceğini söyledi.
Lübnan'ın 2005-2009 yılları arasında Başbakanlığını yürüten Sinyora, AA muhabirine başkent Beyrut'taki ofisinde yarın düzenlenecek genel seçimler ve olası ihtilamlar hakkında açıklamalarda bulundu.
AA / Ahmad Temsah - Güncel