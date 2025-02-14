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Eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri, suikastın 20. yılında başkent Beyrut'ta düzenlenen törenle anıldı

Eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri, suikastın 20. yılında başkent Beyrut'ta düzenlenen törenle anıldı
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Lübnan'da 14 Şubat 2005'te uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren Başbakan Refik Hariri, vefatının 20. yıl dönümünde başkent Beyrut'ta binlerce Lübnanlının katıldığı törenle anıldı.

Lübnan'da 14 Şubat 2005'te uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren Başbakan Refik Hariri, vefatının 20. yıl dönümünde başkent Beyrut'ta binlerce Lübnanlının katıldığı törenle anıldı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Refik Hariri suikastının 20. yıl dönümü münasebetiyle, Eski Lübnan Başbakanı ve Refik Hariri'nin oğlu Saad Hariri'nin katılımıyla tören düzenlendi.

Törende konuşan Saad Hariri, "Refik Hariri 20 yıl sonra burada. Refik Hariri'yi sevenler bu meydanda ve tüm meydanlarımızda." diyerek anma törenine katılanları selamladı.

Hariri, "Lübnan, son 20 yılda Lübnan halkını tüketen birçok krize şahit oldu. Omuzlarımıza yüklenen sorumluluğu hiç inkar etmedik." dedi.

Lübnanlıların 20 yıl önce suikast sonrası meydanlara çıkarak Refik Hariri'ye "seni özleyeceğiz" mesajını verdiğini hatırlatan Hariri, "Bugün şehide 'Seni özledik' demek için meydana çıktık." ifadelerini kullandı.

Hariri, "20 yıldır adaletin yerini bulmasını istediniz. Lübnan'dan Beşşar Esed'in suçlu rejimini kovdunuz. Suriye halkı 20 yıl sonra Beşşar Esed'i devirmeyi başardı ve bu yaşananlar adaletin başlangıcıdır. Eğer sonu bu dünyada değilse, kimse Allah'ın adaletinden kaçamaz." şeklinde konuştu.

Suriye ile "eşit biçimde iyi ilişkiler geliştirmek" istediklerini vurgulayan Hariri, "Suriye'nin refah ve istikrarını diliyoruz." diye konuştu.

Saad Hariri'den yeni hükümete destek

Hariri, "İsrail ile savaşta şehit olanların önünde saygıyla eğiliyorum." diyerek, Lübnan'a karşı saldırılara karşı koymanın yanı sıra ülkeyi yeniden inşa etmenin herkesin sorumluluğunda olduğuna dikkati çekti.

Lübnan'da yeni kurulan hükümet hakkında konuşan Hariri, "Ekonomik krizi çözmek hepimizi sorumluluğunda. Bugün altın bir fırsat var. Yeni bir cumhurbaşkanı ve yeni bir hükümet var." ifadeleriyle hükumete desteğini açıkladı.

Hariri, Müstakbel Hareketi'nin İsrail işgalinin ülkenin güneyinde sonlandırılması konusunda Lübnan ordusuna verdiği desteği ve bütün köylerin işgalden kurtulması gerektiğini sözlerine ekledi.

Refik Hariri suikastı

Lübnan'da iki dönem başbakanlık yapan Refik Hariri, ülkede siyasi reform tartışmalarının yapıldığı sırada, 14 Şubat 2005 günü Beyrut'un merkezi noktalarından Saint George koyu yakınlarında saldırıya uğramıştı.

Hariri'nin konvoyuna yaklaşık bir ton bomba yüklü araçla yapılan saldırıdaki patlamada, 21 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail ve Esed rejiminin Lübnan'a yönelik işgallerine karşı çıkan Hariri'ye yapılan suikast sonrasında kurulan Uluslararası Lübnan Mahkemesi, 11 Aralık 2020'de Hizbullah üyesi Selim Cemil Ayyaş'ı mahkum etmişti.

Hizbullah'ın eski lideri Hasan Nasrallah suçlamaları kabul etmezken, aradan geçen 20 yıla rağmen ulaşılamayan Ayyaş'ın Suriye'nin Lübnan sınırına yakın Kusayr bölgesinde İsrail saldırısında öldüğü sanılıyor.

Kaynak: AA / Çağrı Koşak - Güncel
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